foto LaPresse

01:30

- Diciotto anziani ospitati nella casa di riposo "La Tenda di Abramo" a Montefiorino, sull'Appennino modenese, sono stati evacuati dopo un principio di incendio. Per cause da accertare, un fumo denso ha invaso lo stabile poco dopo le 20 di mercoledì sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che hanno sgomberato l'edificio. Nessuno è rimasto ferito e gli anziani sono stati trasferiti in altre strutture della zona.