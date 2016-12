Cesena, evade dai domiciliari e muore

foto LaPresse

22:33

- Un uomo da ieri agli arresti domiciliari per spaccio di droga è evaso per morire in un incidente stradale a Casemurate, sulla E55 tra Cesena e Ravenna. In mattinata Alberto Domeniconi, 42 anni, aveva il processo per direttissima, ma non si è presentato. Alla guida di una Davia con targa romena, alle 13.30 si è schiantato contro il guardrail che divide le due carreggiate della superstrada ed è deceduto sul colpo.