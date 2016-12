Aviaria, un uomo positivo al virus in Emilia

foto Ansa 00:22 - L'Istituto superiore di sanità ha registrato la positività per il virus dell'influenza aviaria H7N7 in una persona affetta da congiuntivite. L'uomo è stato esposto per motivi professionali ai volatili di allevamenti colpiti dalla malattia in Emilia-Romagna, essendo un addetto all'abbattimento nello stabilimento di Mordano (Bologna). Lo rende noto il ministero della Salute. - L'Istituto superiore di sanità ha registrato la positività per il virus dell'influenza aviaria H7N7 in una persona affetta da congiuntivite. L'uomo è stato esposto per motivi professionali ai volatili di allevamenti colpiti dalla malattia in Emilia-Romagna, essendo un addetto all'abbattimento nello stabilimento di Mordano (Bologna). Lo rende noto il ministero della Salute.

Lavorava a contatto diretto con gli animali malati - L'addetto è uno degli oltre 100 impiegati dell'allevamento bolognese del gruppo Eurovo, colpito dal virus, e si occupa dell'abbattimento dei volatili ammalati e della sanificazione degli stabilimenti. "Il virus H7N7 - precisa il ministero nella sua nota - non viene facilmente trasmesso all'uomo, che può infettarsi solo se viene a trovarsi a contatto diretto con l'animale malato o morto". "Essendo rara la trasmissione da persona a persona - si legge ancora - i focolai umani tendono ad autolimitarsi, per cui il rischio di comunità è estremamente basso o addirittura irrilevante".



Sospetti su un secondo caso di contagio umano - Oltre al caso confermato, ce n'è uno sospetto, di cui si attendono per domani i risultati degli esami di laboratorio. Lo ha confermato Tiziano Carradori, direttore generale dell'assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna.



Gli abbattimenti si concluderanno mercoledì - Le operazioni di abbattimento dei volatili colpiti dal virus H7N7 dell'influenza aviaria, già terminate in due allevamenti (Ostellato e Portomaggiore nel Ferrarese), verranno completate e concluse anche per gli altri due focolai, entrambi a Mordano (Bologna), nella serata di mercoledì. Lo fa sapere la Regione Emilia-Romagna.