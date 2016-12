Piacenza, agguato in pieno centro: uomo ucciso con un colpo di pistola al cuore

foto Ansa 23:18 - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Piacenza. E' accaduto davanti al bar Baraonda in via Colombo, pieno di clienti, alle porte del centro storico. La vittima è stata centrata in pieno petto, forse per un regolamento di conti. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Subito dopo l'omicidio alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un'utilitaria grigia con a bordo quattro persone in direzione del centro. - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Piacenza. E' accaduto davanti al bar Baraonda in via Colombo, pieno di clienti, alle porte del centro storico. La vittima è stata centrata in pieno petto, forse per un regolamento di conti. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Subito dopo l'omicidio alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un'utilitaria grigia con a bordo quattro persone in direzione del centro.

La vittima è risultata poi essere un albanese, Sadik Hajderasi, ucciso con tre colpi di pistola, due al petto e uno alla schiena, mentre era seduto al tavolo del bar. Stando alle testimonianze raccolte dalla questura, sembra che una Fiat Punto grigia con a bordo quattro persone sia arrivata proprio davanti al bar. Dall'auto è stato visto scendere un uomo, a volto scoperto, che si è avvicinato all'albanese seduto a un tavolo all'esterno dell'esercizio.



A questo punto, sembra dopo avergli detto qualcosa, ha estratto una pistola e ha fatto fuoco per almeno tre volte, poi è risalito di corsa sulla vettura, che si è allontanata a gran velocità in direzione del centro storico e che ha fatto perdere le tracce.



L'intervento dei sanitari del 118 è stato immediato ma inutile: per l'uomo non c'era più nulla da fare. Un altro albanese di 35 anni, che pare fosse seduto vicino alla vittima, si è invece recato da solo al pronto soccorso di Piacenza per farsi medicare una ferita da arma da fuoco all'avambraccio, ma non è grave.