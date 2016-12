Aviaria, scoperto un quarto focolaio

foto Ansa Correlati Aviaria, nuovo caso nel Bolognese

Aviaria,polli infetti nel Ferrarese 16:15 - Un nuovo focolaio di influenza aviaria, il quarto, è stato trovato a Mordano, al confine tra il Bolognese e il Ravennate. Il virus è stato rilevato in un allevamento di galline, di proprietà Eurovo, gruppo titolare del sito dove è stato trovato il primo a Ostellato e dell'altro colpito a Mordano. Previsto l'abbattimento di 150mila polli. - Un nuovo focolaio di, il quarto, è stato trovato a, al confine tra il Bolognese e il Ravennate. Il virus è stato rilevato in un allevamento di galline, di proprietà Eurovo, gruppo titolare del sito dove è stato trovato il primo a Ostellato e dell'altro colpito a Mordano. Previsto l'abbattimento di 150mila polli.

Anche in questo caso il virus è stato individuato grazie al Piano di controllo straordinario previsto dalla Regione. L'accertamento del nuovo focolaio è avvenuto grazie alla rete di sorveglianza sanitaria messa in campo dalla Regione e alla collaborazione delle imprese.



Dall'assessorato Politiche per la salute regionale spiegano che "il diffondersi della malattia era prevedibile perché avvenuto nell'ambito della stessa azienda di produzione e a pochi chilometri dall'altro focolaio". La Regione, per fronteggiare il nuovo caso di aviaria, ha già emanato un'ordinanza per l'attuazione delle misure straordinarie previste dalla normativa sanitaria europea e nazionale. Nel frattempo èarrivata anche l'autorizzazione dal Ministero per procedere all'abbattimento, questo caso preventivo, di un allevamento di tacchini che si trova nelle vicinanze del focolaio di Portomaggiore e Ostellato. Gli animali (circa 65mila) sono negativi al virus ma l'abbattimento preventivo serve a fare terra bruciata attorno al virus.