Aviaria, nuovo focolaio nel Ferrarese

Un nuovo focolaio di contagio da aviaria è stato individuato in un allevamento di 18mila tacchini nell'Azienda agricola Nicoletti a Portomaggiore, nel Ferrarese. Si tratta di un sito non molto lontano da quello di Ostellato, il primo colpito dall'epidemia. Gli esami hanno confermato che negli animali era presente il virus del tipo H7, come ha comunicato la Regione Emilia Romagna.

Il focolaio è stato individuato grazie alla rete di protezione stesa per prevenire la diffusione del virus. Nell'allevamento si era verificata una mortalità anomala dei volatili. Gli esami specialistici sono stati condotti dalla sezione di Forlì dell'Istituto zooprofilattico, e confermati dal Centro nazionale di riferimento per l'influenza aviaria di Padova, sui campioni prelevati nell'allevamento.



Per fronteggiare il nuovo caso, la Regione Emilia-Romagna ha già emanato un'ordinanza per l'attuazione delle misure straordinarie previste dalla normativa sanitaria che comprende, tra le altre, l'abbattimento degli animali presenti nell'allevamento, che inizierà al più presto. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, le autorità sanitarie confermano che non ci sono rischi per l'uomo derivanti dal consumo di carni di tacchino.