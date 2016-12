Aviaria, nuovo focolaio nel Bolognese

foto Ansa Correlati Aviaria, polli infetti nel Ferrarese 16:36 - Un nuovo focolaio di influenza aviaria del tipo A è stato confermato dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in un allevamento del Bolognese. La positività è stata riscontrata nelle galline ovaiole di un'azienda nel comune di Mordano. Lo ha reso noto il ministero della Salute, che nei giorni scorsi ha avviato una serie di controlli nelle zone considerate a rischio dopo il primo caso a Ostellato, nel Ferrarese. - Un nuovo focolaio diè stato confermato dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in un. La positività è stata riscontrata nelle galline ovaiole di un'azienda nel comune di. Lo ha reso noto il ministero della Salute, che nei giorni scorsi ha avviato una serie di controlli nelle zone considerate a rischio dopo, nel Ferrarese.

Le Asl "hanno applicato tutte le misure di controllo" per un raggio di 10 chilometri attorno all'azienda, il rintraccio degli animali e dei loro prodotti, l'abbattimento di tutti i volatili presenti in azienda e la pulizia e disinfezione delle strutture.



A scopo precauzionale sono state inoltre "ulteriormente intensificate le misure di controllo e la vigilanza veterinaria negli allevamenti, nonché le misure di biosicurezza". Il ministero della Salute "in stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e regionali tiene costantemente informata della situazione la Commissione europea".



Abbattimento per 500mila galline - Per il focolaio di aviaria a Mordano sono "previste, tra le altre misure - precisa la Regione Emilia Romagna - le operazioni di abbattimento dei quasi 500mila esemplari presenti nell'allevamento". Era invece cominciato a Ferragosto l'abbattimento delle 128mila galline ovaiole dell'allevamento di Ostellato della stessa azienda agricola San Paolo colpita dal virus H7. "L'accertamento del nuovo focolaio - prosegue la Regione - è avvenuto grazie alla stretta rete di sorveglianza".