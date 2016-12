Auto invade cantiere sull'Autosole: un morto

foto LaPresse

12:28

- Un uomo è stato investito e ucciso in Autosole, nel tratto tra Piacenza e Bologna. La vittima è un operaio che lavorava in un cantiere: è stato travolto da un'auto che, per cause da accertare, ha invaso l'area dei lavori, nonostante le segnalazioni. Il conducente della vettura è rimasto ferito. L'incidente ha provocato la chiusura del tratto compreso tra la fine della complanare di Piacenza e l'allacciamento A1-A15 in direzione Bologna.