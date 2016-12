foto Getty

19:36

- La centralissima piazza Azzarita sul lungomare di Riccione è stata teatro di una sparatoria in pieno giorno. Tra due gruppi di persone in spiaggia è scoppiata una lite. Poi, qualcuno ha estratto una pistola di piccolo calibro e uno sparo ha colpito a una spalla un 24enne calabrese. Il giovane è stato caricato su una Polo blu e lasciato davanti all'ingresso del pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. L'auto è ora ricercata.