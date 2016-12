Rimini, arrivano i vigilantes anti vu' cumprà

foto Ansa 08:21 - Il Comune di Rimini si prepara a schierare in spiaggia circa cinquanta guardie private contro i "vu' cumprà". I nuovi "controllori lungomare" avranno il compito di seguire i venditori abusivi per impedire il ripetersi delle risse che negli ultimi giorni si sono succedute sotto gli ombrelloni. Le "ronde da spiaggia" costeranno al Municipio circa 60mila euro. - Il Comune disi prepara a schierare in spiaggia circa cinquantacontro i "". I nuovi "controllori lungomare" avranno il compito di seguire i venditori abusivi per impedire il ripetersi delle risse che negli ultimi giorni si sono succedute sotto gli ombrelloni. Le "da" costeranno al Municipio circa 60mila euro.

"Saranno le nostre sentinelle - spiega il prefetto Claudio Palomba - . Chiameranno le forze dell'ordine in caso di necessità". Gli sceriffi della spiaggia avranno divise riconoscibili e non potranno mai intervenire direttamente.



Ambulanti aggressivi: risse sulla spiaggia - Il provvedimento è stato preso alla luce delle ultime risse, l'ultima mercoledì. Gli ambulanti, un'ottantina, si sono scagliati contro i carabinieri chiamati per una serie di controlli. Il bilancio della guerriglia è stato di tre feriti, tra cui un bagnino ferito da una brandina lanciata da un senegalese.