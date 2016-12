Auto sbanda a Rimini, cinque feriti

foto Twitter Correlati Pesaro, suv travolge e uccide bimba 22:47 - Grave incidente la scorsa notte a Rimini. Un'auto, diretta verso la zona mare e guidata da una 34enne di Rovigo, è improvvisamente sbandata andando a colpire due vetture e tre motociclette, parcheggiate a bordo strada. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, due ricoverate in modo grave. Non è escluso che alla base dell'incidente vi possa essere un malore che ha colto la donna al volante. - Gravela scorsa notte a, diretta verso la zona mare e guidata da una 34enne di Rovigo, è improvvisamente sbandata andando a colpire due vetture e tre motociclette, parcheggiate a bordo strada. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, due ricoverate in modo grave. Non è escluso che alla base dell'incidente vi possa essere un malore che ha colto la donna al volante.

Nell'impatto sono rimasti feriti una ragazza di 26 anni e un uomo di 31 anni, soccorsi dai medici del 118 e portati in ospedale in codice 3, quello di massima gravità, oltre a due ragazzi di 20 e 22 anni e una ragazza di 25 anni.I feriti sono stati portati negli ospedali di Rimini, Riccione e Cesena.



L'incidente è avvenuto intorno alle 22.50, in via Tripoli, arteria di collegamento tra la zona monte e la zona mare di Rimini, solitamente molto trafficata e su cui si affacciano diversi alberghi.



A fianco della 34enne viaggiava una ragazza spagnola di 33 anni. La polizia pensa a un probabile malore della conducente, anche se nessuna ipotesi sull'incidente è stata ancora formulata.