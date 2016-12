Pesaro, suv travolge e uccide bimba di 4 anni

foto Ansa 10:33 - Una bambina di 4 anni è morta la notte scorsa a Petriano (Pesaro Urbino), dopo essere stata travolta da un Suv mentre era ferma ad un incrocio insieme alla madre. Il Suv era condotto da un uomo che probabilmente non è accorto dei pedoni a causa del buio. Nell'impatto, la piccola è stata scaraventata a metri di distanza all'interno di una Bmw in sosta. Illesa ma sotto shock la madre. L'auto è poi uscita di strada danneggiando altri veicoli. - Una bambina di 4 anni è morta la notte scorsa a Petriano (Pesaro Urbino), dopo essere stata travolta da un Suv mentre era ferma ad un incrocio insieme alla madre. Il Suv era condotto da un uomo che probabilmente non è accorto dei pedoni a causa del buio. Nell'impatto, la piccola è stata scaraventata a metri di distanza all'interno di una Bmw in sosta. Illesa ma sotto shock la madre. L'auto è poi uscita di strada danneggiando altri veicoli.

La bimba finita all'interno di una Bmw - Nel volo la piccola Giulia Vichi, questo il nome della bimba, ha sfondato il lunotto posteriore della berlina e i soccorritori l'hanno trovata agonizzante all'interno dell'abitacolo. La piccola è morta poco dopo il ricovero nell'ospedale di Urbino. Era tenuta per mano dalla madre, M. M., 36 anni, all'ottavo mese di gravidanza. La donna non è stata urtata dalla Kia "Sorento" dell'investitore, e non ha riportato ferite, ma è stata ugualmente ricoverata ed è sotto shock. Distrutti dal dolore il padre e i familiari, tutti di Petriano. Il padre si trovava con moglie, figlia e altre persone, ed era rimasto indietro al momento dell'incidente.







"Suv a forte velocità" - Gli inquirenti indagano per capire se madre e figlia stessero aspettando qualcuno all'intersezione fra le due strade o volessero attraversare in un punto dove non ci sono strisce pedonali ma c'è un lampione che illumina bene la zona. Secondo alcuni testimoni il Suv sarebbe arrivato a forte velocità e, dopo aver investito Giulia, avrebbe proseguito la corsa come impazzita, urtando gli altri veicoli in sosta.



Esami sul conducente - Il conducente, un 69enne di Fossombrone, è stato condotto in ospedale per accertamenti e test sull'assunzione di alcol e droghe, ma è già stato dimesso.