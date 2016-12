Ravenna, morto il cardinale Ersilio Tonini

foto Ansa 13:28 - Il cardinale Ersilio Tonini è morto la scorsa notte, all'Opera Santa Teresa di Ravenna, dove alloggiava da molti anni. Il decesso è sopravvenuto per complicazioni nelle ultime ore alle sue condizioni. Aveva compiuto 99 anni il 20 luglio. Era "un uomo che ha vissuto nella fede fino all'ultimo, incoraggiando anche chi gli stava vicino e sempre richiamando la fiducia in Dio", ha detto l'arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni. - Il cardinale Ersilio Tonini è morto la scorsa notte, all'Opera Santa Teresa di Ravenna, dove alloggiava da molti anni. Il decesso è sopravvenuto per complicazioni nelle ultime ore alle sue condizioni. Aveva compiuto 99 anni il 20 luglio. Era "un uomo che ha vissuto nella fede fino all'ultimo, incoraggiando anche chi gli stava vicino e sempre richiamando la fiducia in Dio", ha detto l'arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni.

E' stato lui a comunicare la notizia della morte durante una messa per la Diocesi celebrata in spiaggia alle 6 a Milano Marittima, in occasione della giornata conclusiva della Giornata mondiale della gioventù. "Ho avuto occasione di conoscere il cardinale Tonini da poco tempo - ha aggiunto Mons. Ghizzoni, che è arcivescovo di Ravenna-Cervia dal novembre scorso - ma ho riconosciuto in lui una persona di grande saggezza e coraggio nell'apertura e nell'incontro con tutti".



Il "comunicatore di Dio" - Paola Severini, in un libro-intervista edito da San Paolo e dedicato alla figura del porporato emiliano, ha definito Ersilio Tonini il "comunicatore di Dio". Il primo gradino verso un'attività nel mondo della comunicazione lo varca nel '47, quando diventò direttore del settimanale diocesano di Piacenza, "Il Nuovo giornale". Dal 1979 è giornalista pubblicista e, negli anni, si moltiplicano i suoi interventi su quotidiani e riviste a fianco del suo impegno religioso. Moltissime le sue presenze alla tv, come quelle di Enzo Biagi "I dieci Comandamenti", che lo rendono noto anche sul piccolo schermo, in dibattiti e incontri. "Adesso i giornali danno etichette a tutti e a me è toccata quella di 'grande comunicatore'", diceva. Poi, proseguiva: "La gente ha bisogno di vedere preti che ci credono, non preti che insegnano. L'insegnamento della verità è indispensabile, ma deve venire dalla vita, dall'esperienza di una vita, non dai libri di teologia o di sociologia".







Il Papa ricorda l' "amico cardinale", martedì le esequie - La Santa Sede comunica con una nota la morte del cardinale Tonini: "Il Santo Padre Francesco, il Collegio Cardinalizio, l'Arcivescovo Lorenzo, l'emerito Giuseppe, con il presbiterio e i fedeli tutti della Diocesi di Ravenna-Cervia, annunciano la scomparsa dell'amato Cardinale Ersilio Tonini". Il comunicato annuncia anche che le esequie saranno celebrate nella Cattedrale di Ravenna martedì 30 luglio e che il monsignore sarà sepolto nel cimitero monumentale della città nella cappella predisposta per gli arcivescovi della diocesi.



Sapeva che stava morendo - Il cardinale Ersilio Tonini era lucido la scorsa notte, negli ultimi istanti della sua vita. "Ha pregato e ha detto 'voletevi bene, io devo tornare dal Padre mio'", ha riferito suor Virginia, che fino all'ultimo lo ha assistito nel suo alloggio assieme alle infermiere. "L'amore è la cosa più importante nella vita", ha detto ancora il porporato. Ieri il card. Tonini aveva passato una giornata agitata, ma la scorsa notte era calmo, sereno e consapevole - ha aggiunto suor Virginia - che la sua vita si stava spegnendo".