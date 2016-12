Superenalotto, un "sei" milionario centrato nella terremotata Galliera

foto LaPresse 22:04 - Un sei da 13,9 milioni di euro è stato centrato in provincia di Bologna al concorso del Superenalotto. La combinazione vincente è stata giocata a Galliera San Venanzio nel locale "Il Baretto", in piazza eroi della Libertà. Nessuno ha indovinato il 5+. Il montepremi per il prossimo concorso torna quindi a 2,1 milioni di euro. - Un sei da 13,9 milioni di euro è stato centrato in provincia di Bologna al concorso del Superenalotto. La combinazione vincente è stata giocata a Galliera San Venanzio nel locale "Il Baretto", in piazza eroi della Libertà. Nessuno ha indovinato il 5+. Il montepremi per il prossimo concorso torna quindi a 2,1 milioni di euro.

Il sei è stato realizzato a Galliera, uno dei comuni della Bassa bolognese colpito dal terremoto del maggio 2012, che provocò lesioni agli edifici e alle strutture agricole. Galliera conta complessivamente poco più di cinquemila abitanti, circa 1.700 nella frazione di San Venanzio.



In Emilia-Romagna si ricordano in particolare le vincite del 19 maggio 2007 a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), con 71,4 milioni; del 9 febbraio 2010 a Parma, che si spartì con Pistoia un bottino da 69,5 milioni ciascuno; del 19 settembre 2006 a Bologna, con poco più di 61 milioni.



Anche chi ha vinto questa sera non porterà però a casa l'intero importo del '6': dal 1 gennaio 2012 sulle vincite milionarie del Superenalotto è stata introdotta una tassa del 6% sull'importo totale. Sui 13,9 milioni di euro, quasi 840mila verranno trattenuti alla fonte.