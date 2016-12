Ladro in casa, 73enne si sveglia e muore

foto Ansa 14:20 - Una 73enne di Bologna è morta a causa di un malore dopo essersi svegliata di soprassalto e aver sorpreso un ladro nella propria abitazione. La donna, soccorsa poco dopo, è stata portata in ospedale, ma dopo un'ora ha avuto un altro collasso ed è morta. L'anziana, vedova, abitava in una villetta bifamiliare assieme a una coppia di conoscenti che la accudivano. - Una 73enne di Bologna è morta a causa di un malore dopo essersi svegliata di soprassalto e aver sorpreso un ladro nella propria abitazione. La donna, soccorsa poco dopo, è stata portata in ospedale, ma dopo un'ora ha avuto un altro collasso ed è morta. L'anziana, vedova, abitava in una villetta bifamiliare assieme a una coppia di conoscenti che la accudivano.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti nella villetta che si trova in una laterale di via di Casaglia, sui colli, i primi a sorprendere il ladro entrato in casa da una finestra sono stati i due coniugi che abitano con l'anziana. Ci sarebbe stata una breve colluttazione, poi il malvivente è riuscito a divincolarsi e per fuggire, da un'altra finestra, è passato dalla stanza dove dormiva la donna, che si è spaventata.



Sono stati chiamati i carabinieri, che hanno fatto intervenire un'ambulanza perché entrambe le donne erano sotto choc. Poco dopo la pensionata si è sentita male mentre era in bagno. I sanitari del 118 hanno così deciso di portarla all'ospedale Maggiore per accertamenti, vista anche l'età e alcune patologie di cui soffriva. Circa un'ora più tardi, in ospedale, la donna ha avuto un nuovo collasso che le è stato fatale. Sono in corso le indagini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, coordinato dalla Procura della Repubblica. Sono stati effettuati i rilievi tecnici con l'impiego della Sezione Investigazioni Scientifiche.