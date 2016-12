foto Ansa

10:41

- Attimi di paura a Comacchio, nel Ferrarese. Tre persone sono rimaste contuse per l'improvviso cedimento di un edificio abbandonato nel centro della cittadina, in una via affollata dov'era in corso il mercato settimanale. La struttura fatiscente, una casa ad un piano, era recintata, ma nel crollo calcinacci sono finiti sulla strada, sfiorando alcuni passanti. I tre, due donne e un uomo, sono stati portati precauzionalmente all'ospedale.