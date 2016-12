Forlì, padre separato in fuga con i figli

foto Carabinieri Correlati Padova, bimbo trascinato a forza dagli agenti. La madre: "Leonardo resisti, ti libereremo"

14:38 - Sono ancora in corso le ricerche in tutta Italia di un padre separato 54enne, che lunedì mattina a Forlì è fuggito con i tre figli affidati, dopo la fine del matrimonio, a un'apposita struttura dei servizi sociali. Approfittando di un attimo di distrazione del personale, sono tutti scappati su una Fiat Multipla. L'uomo, che vive di lavori saltuari, è originario della provincia di Foggia. In passato, aveva già sottratto i tre figli.

La fuga - In seguito ad una burrascosa separazione dei loro genitori, un giudice aveva destinato i tre ragazzi - una femmina di 14 anni e due maschi di 12 e 16 - alla casa protetta. Era stato anche deciso che il padre potesse vedere i figli solo in occasioni ben precise e sempre alla presenza degli operatori sociali. Lunedì mattina, durante uno di questi rari incontri, l'uomo ha messo in atto il suo piano. Con la scusa di prendere dei regali in auto, è uscito dal luogo dell'incontro lasciando dietro di sé la porta aperta. A quel punto, i tre ragazzi, probabilmente d'accordo col padre, approfittando di un attimo di distrazione del personale, sono usciti per salire sulla sua auto e ad andarsene con lui. Poco dopo è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche. Le forze dell'ordine perlustrano anche la provincia di Foggia di cui l'uomo, che vive di lavori saltuari e non ha una residenza fissa, è originario.



Il precedente - Oltre un anno fa, l'uomo aveva già sottratto i tre figli. La fuga era durata una quindicina di giorni, durante i quali i quattro avevano dormito in macchina. Il nucleo familiare era stato rintracciati nel Forlivese, ma era stato appurato che si era spinto fino nel Foggiano. Da quel momento le visite dell'uomo erano state ridotte e le misure di controllo rafforzate. Ma il padre è riuscito a farla franca una seconda volta.