Bologna, finisce in piscina: 20enne in coma

12:21

- Un 20enne romano è in coma all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo essere finito in una piscina durante una festa privata con altri studenti in una villa a Ozzano Emilia. Sulla dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Durante la serata si festeggiava anche il suo compleanno.