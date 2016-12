Uccide la fidanzata peruviana a martellate Parma, fermato un giovane ecuadoregno

foto Ansa Correlati Milano, 16enne investita: si costituisce il pirata 13:36 - Una ventenne di nazionalità peruviana è stata uccisa a Parma. Il cadavere della ragazza è stato trovato nella sua abitazione, nel centro della città: era nascosto sotto un letto. A effettuare la scoperta è stata la madre della giovane, che nel pomeriggio di ieri ne aveva denunciato la scomparsa. Gli inquirenti hanno fermato un 21enne ecuadoregno, fidanzato della vittima: l'uomo era in fuga a Milano. - Una. Il cadavere della ragazza è stato trovato nella sua abitazione, nel centro della città: era nascosto sotto un letto. A effettuare la scoperta è stata la madre della giovane, che nel pomeriggio di ieri ne aveva denunciato la scomparsa. Gli inquirenti hanno, fidanzato della vittima: l'uomo era in fuga a Milano.

La giovane uccisa si chiamava Michelle Camos e da tempo viveva una storia tormentata con un ragazzo dell'Ecuador di 21 anni. Quando ha dato l'allarme per la scomparsa della figlia, la madre aveva creduto a un fuga d'amore. Ma poi è stata lei stessa a fare la macabra scoperta.



Un violento litigio e poi l'omicidio - Secondo una prima ricostruzione, alle 11 di martedì mattina il fidanzato avrebbe atteso che la madre e la sorella 18enne della vittima uscissero di casa per salire nell'appartamento. Qui i due avrebbero avuto una violenta discussione (i vicini hanno dichiarato che non era la prima volta che succedeva) e il giovane che avrebbe colpito la ragazza alla testa con un martello.



Una volta ripulita la stanza dal sangue - ma tracce ematiche sono state trovate su alcune piastrelle -, il cadavere della ragazza è stato avvolto in un lenzuolo e nascosto sotto il letto. Lì, nella notte, lo ha ritrovato la madre