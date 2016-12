foto Ansa

17:34

- Un romeno di 42anni ha violentato sabato notte una connazionale di 38 anni, alle porte di Ravenna. L'uomo si è offerto di darle un passaggio in bici e poi, arrivato in una zona isolata, l'ha fatta scendere e l'ha violentata. L'aggressore, fermato dalla polizia, è al terzo arresto in meno di due anni per violenza sessuale. Era tornato libero in entrambi i casi precedenti.