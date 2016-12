foto Ansa

01:02

- Due sudamericani di 30 e 31 anni con precedenti specifici sono stati fermati dalla Squadra mobile per l'aggressione ai due poliziotti liberi dal servizio avvenuta all'alba di domenica a Marina Centro di Rimini. Sarebbero stati loro ad accoltellare al fianco un agente di 32 anni e ad aggredire a pugni un collega quarantenne. I due poliziotti, feriti ma non in pericolo di vita, sono a Rimini come rinforzi estivi e provengono da Torino.