Maltempo Rimini, donna muore in giardino

La situazione in Europa 12:22 - Una donna è stata trovata morta nel proprio giardino a Santa Cristina di Rimini. Tutta la casa era allagata a causa della pioggia torrenziale che ha battuto la Riviera romagnola. Non è chiaro se la donna sia scivolata battendo la testa e sia poi annegata, oppure se sia stata colpita da un malore. La casa, in una zona di semi-campagna, si è quasi completamente allagata. - Unaè stata trovatanel proprio giardino a Santa Cristina di. Tutta la casa eraa causa dellatorrenziale che ha battuto la Riviera romagnola. Non è chiaro se la donna sia scivolata battendo la testa e sia poi annegata, oppure se sia stata colpita da un malore. La casa, in una zona di semi-campagna, si è quasi completamente allagata.

Il maltempo ha flagellato la zona: chiusa per diverse ore l'autostrada A14, nel tratto Rimini NOrd-Riccione, la situazione è stata critica sulle altre strade della provincia. Centinaia le richieste di soccorso a Vigili del fuoco, Protezione civile e 118, con le squadre di emergenza che hanno avuto difficoltà a spostarsi per l'allagamento anche dei sottopassaggi che collegano la zona mare di Rimini alla zona monte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con le idrovore per poter compiere diversi interventi.



Cremona, annega per salvare cane - Una donna è morta annegata, forse per salvare il suo cane, uno yorkshire, probabilmente spaventato dal temporale e dai tuoni a a Salvirola (Cremona). Anche il cane non si trova più. Donatella Vailati Facchini, 53 anni, sposata e madre di un ragazzo ventenne, è stata trascinata dalla forte corrente del canale irriguo Vacchelli. Il suo corpo è stato visto da un agricoltore: era rimasto incastrato contro il pilone di un ponte. Disposta l'autopsia.



Tromba d'aria nel Molise - Ombrelloni e pattini in mare, gazebo in legno letteralmente volati sulla spiaggia, fuggi-fuggi generale dei villeggianti dall'arenile, strade, negozi, case e garage allagati, alberi e detriti caduti sulle strade creando disagi alla circolazione. Sulla costa molisana si contano i danni della tromba d'aria. Ingenti i danni alle strutture balneari e gli operatori chiedono il riconoscimento dello stato di calamità naturale ma puntando anche il dito contro la Capitaneria di Porto che, a loro dire, "non ha lanciato l'allerta meteo". Sul fronte dei soccorsi, la Capitaneria ha portato in salvo due diportisti italiani a bordo di un gommone alla deriva a causa di un'avaria al motore. Il natante, di circa 7,5 metri, è stato affiancato dagli ufficiali scortandolo fino a Capoiale, in Puglia.