foto Ansa

00:25

- Un agricoltore ha perso la vita in provincia di Parma dopo essersi ribaltato con un trattore mentre stava lavorando in un campo a Careno di Pellegrino Parmense. Il corpo dell'uomo, Luciano Terzoni di 57 anni, è stato ritrovato dopo ore di ricerche. L'allarme era scattato venerdì sera quando non aveva fatto regolare ritorno a casa dopo la giornata di lavoro nei campi. E' il secondo incidente sul lavoro che vede coinvolto un agricoltore in pochi giorni.