Bimbo investito a Rimini, pirata si costituisce

Si è costituito il conducente dell'auto che ha travolto un bimbo di sei mesi, rimasto gravemente ferito dopo che il suo passeggino è stato investito a Rimini, mentre la mamma che lo conduceva stava attraversando la trafficatissima via Emilia. La Fiat di colore bianco ha sbalzato il passeggino per alcuni metri. Il conducente, uno studente di 22 anni, in un primo tempo era fuggito. Poi ci ha ripensato.

A tutta velocità - E' successo alle 21.25 di giovedì sera. L'auto, sopraggiunta ad alta velocità, ha preso in pieno il passeggino che è stato danneggiato ed è rimasto senza una ruota. Il bimbo è stato trasportato subito all'ospedale in prognosi riservata.



Non rispettato il semafoto rosso - Il conducente è un giovane di Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione, c'era il semaforo rosso, ma il 22enne avrebbe deciso di passare ugualmente, non vedendo altre auto in arrivo, e non si è accorto della donna col passeggino che aveva già iniziato ad attraversare sulle strisce. E' stato solo denunciato perché si è costituito entro le 24 ore.



Tre incidenti in pochi giorni - Si tratta del terzo pirata della strada a Rimini, in pochi giorni. Il 14 giugno, un neopatentato di 21 anni ha travolto due turiste russe, uccidendone una e dandosi alla fuga. Mercoledì un'auto ha investito un ciclista per poi dileguarsi.