Piacenza, 44enne annega per salvare il figlio

foto Ansa 18:09 - Un uomo di 44 anni è annegato tentando di salvare il figlio dalle acque del fiume Trebbia in località Mirafiori, in provincia di Piacenza. L'uomo, marocchino, si è tuffato, ma poi si è trovato in difficoltà e non ce l'ha fatta. Il bimbo 11enne è stato soccorso da un ragazzo che ha assistito alla scena, si è tuffato e l'ha tratto in salvo. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bobbio, il 118 e i vigili del fuoco.

La famiglia, con la vittima e il bimbo c'erano la moglie 33enne e una bimba di 8 anni, si trovava sulle rive del Trebbia per trascorrere al fresco questa giornata estiva. Poco prima delle 14 il ragazzino è entrato in acqua per fare il bagno, ma ad un certo punto ha chiesto aiuto, ha chiamato il papà perché non riusciva più a tornare verso riva. L'uomo si è tuffato correndo e insieme a lui è entrato in acqua anche un altro ragazzo, che si trovava lì vicino a prendere il sole e ha assistito alla scena.



Mentre il ragazzo riusciva ad afferrare il bambino e a trascinarlo fuori dal fiume, sano e salvo, l'uomo è invece finito in un punto dove l'acqua è molto profonda e si è trovato in difficoltà. Il 44enne è stato trascinato via dalla corrente, troppo lontano, ed è morto affogato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e il personale sanitario del 118, ma quando lo hanno recuperato dal fiume per lui non c'era più nulla da fare.