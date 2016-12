foto Ansa

08:57

- La polizia di Modena ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare per altrettanti presunti rapinatori a mano armata di istituti di credito. Le rapine venivano effettuate a metà pomeriggio, orario in cui gli Istituti di credito sono chiusi al pubblico e i temporizzatori dei bancomat disattivati, in modo violento con presa di ostaggi, minacciati con cutter alla gola.