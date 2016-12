Schianto nel Ravennate, morte due ragazze

foto LaPresse 16:43 - Due ragazze di 17 e 18 anni di Forlì sono morte in un incidente nella notte, sulla Adriatica, a Pinarella di Cervia (Ravenna). Altre 4 persone sono ferite. Il mezzo su cui viaggiavano è stato colpito dalla Mercerdes che ha invaso la carreggiata. Alla guida un'ucraina 27enne che è stata arrestata. Nel suo sangue è stata riscontrato un tasso alcolemico di 1,5 grammi/litro. E' accusata di omicidio colposo plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza. - Due ragazze di 17 e 18 anni di Forlì sono morte in unnella notte, sulla, a Pinarella di Cervia (Ravenna). Altre 4 persone sono ferite. Il mezzo su cui viaggiavano è stato colpito dalla Mercerdes che ha invaso la carreggiata. Alla guida un'ucraina 27enne che è stata arrestata. Nel suo sangue è stata riscontrato undi 1,5 grammi/litro. E' accusata diplurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza.

Nell'impatto oltre ad aver perso la vita due ragazze uscite per il sabato sera, Beatrice Casanova, 17enne, e Sara Valentini, 18 anni compiuti da poco, entrambe di Forlimpopoli, sono rimasti gravemente feriti i loro fidanzati. I due ragazzi, di 21 e 22 anni, erano in auto con le due ragazze, e ora sono ricoverati in rianimazione, rispettivamente al Bufalini di Cesena e al Santa Maria delle Croci di Ravenna.



L'incidente, avvenuto alle 3.30, ha coinvolto tre automobili. La Mercedes classe A guidata da una ucraina, ora arrestata con l'accusa di omicidio colposo, e con a bordo due albanesi, viaggiava sulla Adriatica in direzione Ravenna quando si è scontrata con la Citroen Saxo sui cui viaggiavano i quattro ragazzi. Un impatto violentissimo, che ha sbalzato la Citroen contro una Golf, e poi ha terminato la corsa fuori dalla carreggiata. Entrambe le ragazze sono morte sul colpo. Ferito anche il conducente della Golf.