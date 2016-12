foto LaPresse

- Un motociclista è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Castel San Pietro (Imola), in via Scania all'altezza di via Caduti di Cefalonia. Tre le moto coinvolte. I due feriti, trasportati da Bologna Soccorso all'ospedale di Imola, non sono in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri.