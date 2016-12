Piacenza, bimbo morto in auto: padre indagato

foto Facebook Correlati Piacenza, bimbo trovato morto in auto

Il luogo del ritrovamento

Bimbo morto in auto, una tragedia che si ripete 15:50 - E' indagato per omicidio colposo Andrea Albanese, il 39enne di Piacenza che martedì ha dimenticato per otto ore il figlioletto Luca di 2 anni a bordo dell'auto posteggiata in strada, sotto il sole, davanti al posto di lavoro. Il bambino è stato poi trovato morto sul suo seggiolino. L'uomo, ancora in stato di shock, è ricoverato all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, dove è tenuto sotto sedativi dai medici. - E' indagato perAndrea Albanese, il 39enne diche martedì ha dimenticato per otto ore il figlioletto Luca di 2 anniposteggiata in strada, sotto il sole, davanti al posto di lavoro. Il bambino è stato poi trovato morto sul suo seggiolino. L'uomo, ancora in stato di shock, è ricoverato all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, dove è tenuto sotto sedativi dai medici.

Il sostituto procuratore di Piacenza, Antonio Colonna, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo nei confronti del genitore con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Venerdì prossimo il medico legale Tiziana Folin farà l'autopsia sul corpo del piccolo Luca per stabilire con esattezza quale sia stata la causa della morte.



L'abitacolo dell'auto ha raggiunto i 60 gradi - Ha raggiunto i 60 gradi la temperatura all'interno dell'auto dentro la quale è morto Luca. I primi accertamenti fatti dalla procura sulla scorta dei rilievi dei carabinieri e della testimonianza dei sanitari del 118 hanno anche permesso di accertare che la temperatura del corpo del bambino, quando è stato rinvenuto dal padre stesso, era di circa 40 gradi. La conferma arriverà dall'autopsia che verrà compiuta venerdì dal medico legale, ma per gli esperti è plausibile che la morte per asfissia del piccolo sia sopraggiunta intorno a mezzogiorno, quando già si trovava da solo sull'auto da quattro ore. Intanto davanti all'ingresso della ditta Copra, dove Andrea Albanese lavora come dirigente, i colleghi e gli amici hanno posato tanti messaggi di cordoglio e mazzi di fiori nel punto dove il piccolo ha perso la vita.