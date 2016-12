Amante beccato scappa dalla finestra: ferito

foto Getty 12:57 - Il marito torna a casa all'improvviso e sorprende la moglie a letto con un altro. L'amante per evitare l'ira del legittimo consorte tenta allora una fuga disperata e, come in una scena tipica della commedia italiana, si cala dalla finestra con alcune lenzuola. Ma il nodo cede, l'uomo fa un volo di alcuni metri e precipitando al suolo si frattura una gamba. L'episodio è accaduto in un appartamento del centro storico di Forlì. - Il marito torna a casa all'improvviso e. L'amante per evitare l'ira del legittimo consorte tenta allora unae, come in una scena tipica della commedia italiana, si cala dalla finestra con alcune lenzuola. Ma il nodo cede, l'uomo fa un volo di alcuni metri e precipitando al suolo. L'episodio è accaduto in un appartamento del centro storico di

Come riferito dal quotidiano Il Corriere di Romagna, l'amante non ha trovato altra via di scampo che il tetto di un palazzo adiacente. Ha cercato di raggiungerlo annodando le lenzuola, ma la sua fuga si è conclusa con un viaggio in ambulanza. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale con una gamba rotta. In un primo tempo si era anche ipotizzato un tentativo di suicidio. Poi gli agenti di polizia intervenuti hanno chiarito cosa era veramente accaduto.