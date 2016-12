foto Ansa

15:10

- Rapina in villa nella notte a Castrocaro, nel Forlivese. A colpire una banda di 4 individui a volto coperto, con chiaro accento dell'est Europa. Con la minaccia di una pistola hanno costretto il padrone di casa, imprenditore sessantenne, e la moglie ad aprire la cassaforte. I quattro se ne sono andati con circa 10mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa altri 30mila euro. Prelevata anche dal garage una Mercedes.