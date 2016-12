Modena, famiglia distrutta in un frontale: muoiono padre, madre e due bambine

foto LaPresse 00:04 - Un'intera famiglia composta da padre, madre e due bambine piccole, è morta in un incidente stradale a Camposanto, nel Modenese. I quattro erano a bordo di una Peugeot 107 che si è scontrata con una Volkswagen Golf sulla strada Panaria, tra il paese e la frazione Cadecoppi. Dopo l'urto violentissimo, la vettura con la famiglia è finita in un campo a lato della strada. Il 118 ha provato a rianimare i feriti ma invano. - Un'intera famiglia composta da padre, madre e due bambine piccole, è morta in un incidente stradale a Camposanto, nel Modenese. I quattro erano a bordo di una Peugeot 107 che si è scontrata con una Volkswagen Golf sulla strada Panaria, tra il paese e la frazione Cadecoppi. Dopo l'urto violentissimo, la vettura con la famiglia è finita in un campo a lato della strada. Il 118 ha provato a rianimare i feriti ma invano.

Le vittime sono J.C.M., 31 anni, la compagna D.M., 28, e le loro due figlie piccole di tre anni e mezzo e un anno e mezzo. La famiglia, italiana, abitava a Finale Emilia.



Ancora da chiarire le cause dell'incidente, avvenuto all'altezza di una semicurva. Sotto shock, ma sostanzialmente senza conseguenze, la donna che guidava l'altra vettura coinvolta. Il fragore dell'impatto è stato udito in un vicino ristorante da cui diverse persone sono uscite.



Due delle quattro vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo dell'utilitaria che dopo lo schianto è finita in un campo a lato della strada, già nota per incidenti gravi in passato.