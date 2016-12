foto LaPresse

20:25

- Due persone sono morte in un incidente a Sassuolo, nel Modenese. Per cause da accertare, una moto guidata da un agente di polizia fuori servizio di 47 anni si è scontrata frontalmente sulla via Pedemontana contro un furgone Fiat Doblò, al volante del quale c'era un 43enne di Casalgrande, nel Reggiano. Il poliziotto è deceduto sul colpo. L'automobilista, che i vigili del fuoco avevano estratto dallelamiere, è morto poco dopo l'arrivo all'Ospedale.