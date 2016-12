Bologna, litiga col compagno e si dà fuoco

foto Ansa 12:51 - Una giovane di 30 anni si è data fuoco a Bologna al culmine di una discussione con il convivente, come lei di origine potentina, di 32 anni. L'uomo ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è ricoverata all'ospedale Maggiore, ma non è in pericolo di vita. Le sue condizioni inizialmente erano sembrate gravi al punto da richiedere il ricovero ai grandi ustionati di Parma. - Una giovane di 30 anni si è data fuoco a Bologna al culmine di una discussione con il convivente, come lei di origine potentina, di 32 anni. L'uomo ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è ricoverata all'ospedale Maggiore, ma non è in pericolo di vita. Le sue condizioni inizialmente erano sembrate gravi al punto da richiedere il ricovero ai grandi ustionati di Parma.

La giovane non ha mai perso conoscenza. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, nell'appartamento in zona Saffi dove la coppia convive, al culmine di una discussione, la giovane avrebbe deciso di andarsene da casa.



Il compagno ha tentato di dissuaderla e sarebbe stato a quel punto che la ragazza ha preso dell'alcol e si è cosparsa e data fuoco. Il ragazzo ha preso un estintore riuscendo così a mitigare parzialmente i danni. Anche l'uomo, che è stato medicato dal 118 ma non è ricoverato, ha fornito una versione coincidente.



Per il procuratore aggiunto Valter Giovannini si tratta "di un fatto drammatico, un gesto autolesivo, ma che al momento non sembra riconducibile ad ipotesi di reato".