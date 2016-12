foto Ansa

22:57

- Una ragazza di 16 anni è stata accoltellata alla schiena al termine di una lite tra giovani maghrebine, avvenuta probabilmente per motivi di gelosia a Modena. Le sue condizioni non sono gravi. La sedicenne era in compagnia del fidanzato quando avrebbe iniziato a litigare con altre tre giovani, una 16enne armata di coltello e due diciottenni, una delle quali armata di cacciavite. Le ragazze sono state portate in questura per essere interrogate.