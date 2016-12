foto Ap/Lapresse

- Un algerino di 43 anni è stato denunciato per tentato stupro dopo aver palpeggiato ripetutamente una giovane che non voleva cedere alle sue avances. E' accaduto a Piacenza nell'ambito dei festeggiamenti per l'Adunata nazionale degli Alpini; sono stati proprio tre alpini di Trento che hanno notato la scena e, dopo aver bloccato il molestatore, hanno chiamato i carabinieri. La vittima delle molestie è 25enne straniera residente a Piacenza.