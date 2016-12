Droghe leggere, sale il consumo di cannabis

foto Afp Correlati Usa, dibattito su cannabis curativa per i pet

E' nato il primo "Cannabis club d'Italia"

La cannabis rende meno intelligenti

McAdams: "Allucinazioni da marijuana" 10:56 - E' allarme per quanto riguarda l'uso della cannabis in Italia. Secondo il rapporto 2013 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, curato dal Dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, il consumo è in crescita del 2% tra gli adolescenti tra 15 e 19 anni, mentre l'uso di tale sostanza è registrato in diminuzione tra la popolazione generale. - E' allarme per quanto riguarda l'in Italia. Secondo ilin Italia, curato dal Dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, il consumotra gli adolescenti tra, mentre l'uso di tale sostanza è registrato in diminuzione tra la popolazione generale.

Dall'indagine campione, su 45mila studenti, risulta che il 21,43% ha fatto uso almeno una volta di cannabis negli ultimi 12 mesi, con una crescita di due punti percentuali, (19,14% nel 2012) rispetto all'anno precedente. Al contrario, tra la popolazione nazionale (15-64 anni), il fenomeno è in calo (sulla linea di altre droghe come cocaina ed eroina) come dimostrano anche i dati sulla concentrazione di sostanza nelle acque reflue rilevata presso 18 centri urbani.



"Non possiamo certamente abbassare la guardia che, per altro, abbiamo tenuto sempre attiva - avverte il capo Dipartimento Giovanni Serpelloni - e non possiamo condividere l'opinione di chi afferma che la cannabis è una sostanza innocua o addirittura salutare".