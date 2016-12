foto Ansa

19:55

- Le due trombe d'aria che si sono abbattute venerdì sull'Emilia, in particolare a S.Martino Spino di Mirandola e a Castelfranco, hanno provocato danni per quasi 17 milioni. E' quanto emerso dai rilievi dei tecnici della Protezione civile. Gli accertamenti sono serviti per definire una prima stima dei danni. Ciò permetterà alla Regione di inoltrare al governo una richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale.