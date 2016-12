Tromba d'aria, sindaco Mirandola: "Altro sisma"

foto Da video Correlati Tromba d'aria in Emilia, 11 feriti 10:41 - Dopo la tromba d'aria e la grandinata che ieri pomeriggio si sono abbattute sull'Emilia-Romagna, Coldiretti sta rilevando i danni "per valutare se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità". Il sindaco di Mirandola, comune del Modenese devastato dal sisma del maggio 2012 e investito ieri dal maltempo, dal canto suo parla di "un altro terremoto. Ieri quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione molto compromessa". - Dopo la tromba d'aria e la grandinata che ieri pomeriggio si sono abbattute sull'Emilia-Romagna, Coldiretti sta rilevando i danni "per valutare se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità". Il sindaco di Mirandola, comune del Modenese devastato dal sisma del maggio 2012 e investito ieri dal maltempo, dal canto suo parla di "un altro terremoto. Ieri quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione molto compromessa".

Il primo cittadino, Maino Benatti, si è incontrato con il presidente della Regione, Vasco Errani, e il direttore della protezione civile regionale, Maurizio Mainetti, per fare il punto sui danni, ancora da quantificare, ma nell'ordine di "qualche milione". "Abbiamo lavorato tutta la notte. Ci sono danni importanti al centro sportivo, alla scuola e all'area artigianale. Stiamo attivandoci per chiedere contributi con la Regione". Ora la priorità è mettere in sicurezza le strutture e piazzare teli sulle abitazioni con il tetto scoperchiato per salvaguardarle dalla pioggia, attesa tra stasera e domani. Una dozzina le persone sistemate in albergo, mentre altre hanno trovato alloggio da parenti.



San Martino Spino, frazione di Mirandola, era stata una delle frazioni che i terremoti avevano meno rovinato. "Ora - spiega il sindaco - la tromba d'aria l'ha equiparata alle altre".