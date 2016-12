foto Da video

- Un agricoltore di 75 anni ha perso la vita per un incidente col trattore in un fondo agricolo in località Fontanile, nel comune di Besenzone, in provincia di Piacenza. Sembra che l'uomo fosse alla guida del suo trattore per eseguire alcuni lavori quando il mezzo è uscito di strada ribaltandosi. Schiacciato dal peso del trattore, l'uomo è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.