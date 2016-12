Trombe d'aria in Emilia, almeno 11 i feriti

foto Ansa Correlati Le previsioni meteo in diretta

E' di almeno undici persone ferite in maniera non grave il bilancio provvisorio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio sull'Emilia Romagna. La perturbazione, che ha colpito la Regione con diverse trombe d'aria, si è spostata dal Modenese al Ferrarese, passando per la provincia di Bologna. Alcune decine di case e di altre strutture sono state scoperchiate. Oltre un centinaio in tutto quelle danneggiate.

Ad essere maggiormente colpite sono state alcune frazioni nei comuni di Mirandola, Castelfranco Emilia nel Modenese, Bentivoglio e Argelato (Bologna). A Bentivoglio una persona è rimasta colpita da una scheggia, probabilmente di un parabrezza di un'auto; un uomo sui 50 anni ha avuto un malore ed è stato portato via in ambulanza. Diversi alberi e pali della luce sono stati abbattuti. Problemi con le coperture di abitazioni, fienili, capannoni, anche a Sala Bolognese.



Danni sono stati causati dalla grandine, in particolare a Castello d'Argile, dove diverse vetture sono state rovinate dai chicchi di ghiaccio. "Siamo in contatto con le amministrazioni comunali - ha detto il direttore della protezione civile dell'Emilia Romagna, Maurizio Mainetti - e stiamo lavorando per avere un bilancio dettagliato della situazione". La Protezione civile, insieme ai sindaci, si è attivata per sistemare le famiglie la cui casa risulta inagibile.



Sindaco di Bentivoglio: "Siamo come terremotati" - "Ci sono case scoperchiate, alcune completamente demolite. Cerchiamo di trovare soluzioni di emergenza per una trentina di famiglie. Fortunatamente la tromba d'aria ha risparmiato il centro abitato. Siamo come terremotati". Il sindaco di Bentivoglio, Vladimiro Longhi, definisce così la situazione dopo la tromba d'aria che ha colpito il suo paese nella pianura tra Bologna e Ferrara.



Disagi anche alla circolazione - Il maltempo ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione. Forti rallentamenti sull'autostrada A13, nei pressi di Altedo, in entrambe le direzioni. Treni fermi per circa un'ora, invece, sulla linea Bologna-Padova a causa di un albero caduto sui binari. Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) che hanno rimosso l'albero e ripristinato la piena efficienza della linea.



Oltre un centinaio le case danneggiate - Sono oltre un centinaio le case danneggiate dall'improvvisa perturbazione che si è abbattuta sull'Emilia Romagna nel pomeriggio. E' il bilancio, ancora parziale, della Protezione civile regionale. Il direttore Maurizio Mainetti ha raggiunto con il presidente della Regione Errani. E' infatti proprio uno dei comuni modenesi più devastati dal sisma di un anno fa, la frazione di San Martino in Spino, la più danneggiata dalla tromba d'aria.