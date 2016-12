Maltempo, recuperato corpo disperso Trebbia

foto Facebook 08:14 - E' stato recuperato nelle acque del fiume Trebbia il corpo di David Nyarwaya, il giovane escursionista disperso sabato, nella zona di Bobbio, sull'Appennino piacentino. Salve le altre 8 persone che erano con lui. Lo riferiscono i carabinieri di Bobbio. Il gruppetto era tra i boschi quando è stato sorpreso dall'acqua alta. Uno di loro ha tentato di guadare il fiume ma la corrente lo ha trascinato via. Gli altri si sono rifugiati su un isolotto e messi in salvo. - E' stato recuperato nelle acque del fiume Trebbia il corpo di David Nyarwaya, il giovane escursionista disperso sabato, nella zona di Bobbio, sull'Appennino piacentino. Salve le altre 8 persone che erano con lui. Lo riferiscono i carabinieri di Bobbio. Il gruppetto era tra i boschi quando è stato sorpreso dall'acqua alta. Uno di loro ha tentato di guadare il fiume ma la corrente lo ha trascinato via. Gli altri si sono rifugiati su un isolotto e messi in salvo.

"Il corpo - spiegano dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza - è stato ritrovato in una zona impervia, in località Berlina sopra Bobbio. Era stato avvistato al binocolo, domenica mattina, da una squadra del soccorso alpino: era spiaggiato su un 'raschio' e si è riusciti a recuperarlo con una manovra complessa perché la corrente del fiume in piena è molto forte".



Era scappato dal Ruanda - David era arrivato in Italia 19 anni fa con la famiglia dopo essere fuggito dagli orrori del suo Paese, il Ruanda, insanguinato dalla guerra civile. Figlio di un funzionario governativo, che se fosse finito nelle mani dei ribelli non sarebbe stato risparmiato, aveva trovato riparo a Crema grazie a una volontaria della città.



Corso di sopravvivenza - Il gruppo di cremonesi partecipava ad un corso di sopravvivenza. Annullata per il maltempo e in seguito all'incidente la tradizionale manifestazione "Il richiamo del Trebbia", che si sarebbe dovuta svolgere lunedì.



Ivrea, anziano quasi annega in scantinato allagato - Un pensionato non autosufficiente è rimasto intrappolato rischiando l'annegamento nel seminterrato della sua abitazione, a Montalto Dora, che si era allagato a causa delle violente piogge che si sono abbattute nel pomeriggio sulla zona. A salvarlo i parenti. L'uomo, inizialmente dato per morto, è sotto shock ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo un altro anziano in una abitazione vicina.



Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Canavese - Una decina di squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate domenica nella zona di Ivrea, dove la pioggia ha creando parecchi problemi, con diverse zone allagate. I pompieri hanno soccorso persone rimaste bloccate in alcune auto, lungo le strade allagate anche a causa dei tombini rimasti ostruiti da detriti. L'acqua ha invaso anche diversi negozi. Sul posto anche personale del 118 e squadre dei sommozzatori.