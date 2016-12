Parma, entra in un bar e uccide un uomo

foto Getty 08:00 - Un operaio di origini calabresi, di 51 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in un bar di Sorbolo (Parma). L'omicidio si è consumato attorno alle 17.30. La vittima stava giocando a carte nella sala del locale. Nella sparatoria è rimasta ferita in modo grave anche la barista cinese, soccorsa rapidamente dai paramedici del 118. Subito dopo la fuga, però l'assassino, ache lui calabrese, di 48 anni, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato. - Un operaio di origini calabresi, di 51 anni, è stato ucciso a colpi di pistola in un bar di. L'omicidio si è consumato attorno alle 17.30. La vittima stavanella sala del locale. Nella sparatoria è rimasta ferita in modo grave anche la barista cinese, soccorsa rapidamente dai paramedici del 118. Subito dopo la fuga, però lè stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.

L'uomo, Antonio Muto, è stato rintracciato grazie alle descrizioni dei testimoni, che erano presenti all'interno del bar al momento della sparatoria. L'autore del delitto, secondo una prima ricostruzione, stava anche lui giocando a carte, finché non si è allontanato dal tavolo di gioco per andare in bagno. Quando è tornato, ha sparato a bruciapelo alle spalle dell'operaio, Antonio Lapena, e poi ha rivolto la pistola verso la titolare, colpendola con due proiettili.