Porta la madre a prostituirsi, arrestato 26enne

foto LaPresse 17:45 - In auto, sia di giorno che di notte, accompagnava la madre sulla solita piazzola della statale Adriatica dove la donna si prostituiva. Per questo un 26enne romeno è stato arrestato dalla polizia alla porte di Ravenna. Il giovane, di professione operaio e da tempo domiciliato a Lido Adriano, sul litorale ravennate, offriva alla madre 47enne anche protezione e vigilanza per tutto il tempo nel quale la donna rimaneva sulla strada in attesa dei clienti. - In auto, sia di giorno che di notte, accompagnava la madre sulla solita piazzola della statale Adriatica dove la donna si prostituiva. Per questo un 26enne romeno è stato arrestato dalla polizia alla porte di Ravenna. Il giovane, di professione operaio e da tempo domiciliato a Lido Adriano, sul litorale ravennate, offriva alla madre 47enne anche protezione e vigilanza per tutto il tempo nel quale la donna rimaneva sulla strada in attesa dei clienti.

La circostanza è stata negata dal 26enne, il quale nel corso dell'udienza di convalida, ha invece spiegato al giudice che accompagnava la madre pur sapendo cosa lei facesse di mestiere, solo perché la donna non aveva l'auto. A suo dire insomma si trattava di un gesto di "generosità familiare". Alla fine il ragazzo è tornato libero in attesa del processo fissato per giugno.