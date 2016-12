Aldrovandi, trasferito il questore di Ferrara

foto Ansa Correlati La protesta del Coisp

Il questore di Ferrara, Luigi Mauriello, è stato trasferito all'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento di Pubblica sicurezza. Mauriello era finito al centro di violente polemiche per aver autorizzato la manifestazione del sindacato Coisp a sostegno degli agenti coinvolti nella morte di Federico Aldrovandi. Il sit-in era stato organizzato proprio sotto le finestre degli uffici dove lavora la madre di Federico.

Il trasferimento avrà decorrenza dal 2 maggio prossimo ed è stato deciso dall'ultimo consiglio di amministrazione del Dipartimento. Subito dopo la manifestazione del Coisp, il ministro Cancellieri aveva inviato a Ferrara gli ispettori ministeriali. Il titolare del Viminale aveva chiesto di far luce sulla vicenda sottolineando che si puntava ad individuare "le responsabilità dei manifestanti e di chi ha concesso lo spazio". Ed era stato proprio il questore ad autorizzare il sit in del sindacato: una decisione che, secondo quanto si apprende, sarebbe stata presa formalmente in modo corretto ma non tenendo nel giusto conto le ragioni di opportunità.



Malumori in Questura - Mauriello, appena avuto la notizia dell'avvicendamento con quello di Chieti, Orazio D'Anna, per essere destinato all'Ufficio Ispettorato, ha convocato nel suo ufficio i funzionari della Questura per il commiato. Già ieri, si apprende, nella questura ferrarese erano giunte voci di movimenti. Sull'incontro c'è molto riserbo, anche se qualche malumore all'uscita si è registrato, in forma anonima, legato ai reali motivi dello spostamento.