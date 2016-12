foto Ansa

18:39

- Ammonta a 120 milioni di euro la prima stima dei danni del dissesto idrogeologico in Emilia dovuto al maltempo. "La situazione è grave. Serve un finanziamento straordinario in tempi rapidi per realizzare gli interventi entro l'estate, perché i tempi fanno la differenza", ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza territoriale Paola Gazzolo. Con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini, ha aggiunto, "c'è piena sintonia".