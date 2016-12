Filma le sue serre di marijuana: arrestato

foto Ansa

09:57

- Un ragazzo di 22 anni di San Martino in Rio, nel Reggiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane ha fotografato e filmato con il suo smartphone le serre di marijuana che aveva realizzato a casa, ma poi ha smarrito il cellulare che è finito nelle mani dei carabinieri. I militari hanno notato la presenza dei video che riprendevano le piantagioni e hanno dato il via alle indagini che poi hanno portato all'arresto.