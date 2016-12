Frane a Parma, trenta gli evacuati

foto Ansa 16:26 - Sale a trenta il numero di persone evacuate dalla zona di Tizzano, sull'Appennino parmense, a causa di frane e smottamenti che ancora non si sono assestati, come nella zona di Capriglio. La Provincia, attraverso i Comuni, ha raccolto 531 segnalazioni di cui 37 idrauliche, ma complessivamente quelle censite dall'Agenzia regionale di Protezione civile sono 557. Gli edifici distrutti o danneggiati sono cinque, tre case e due unità produttive. - Sale a trenta il numero di persone evacuate dalla zona di Tizzano, sull'Appennino parmense, a causa di frane e smottamenti che ancora non si sono assestati, come nella zona di Capriglio. La Provincia, attraverso i Comuni, ha raccolto 531 segnalazioni di cui 37 idrauliche, ma complessivamente quelle censite dall'Agenzia regionale di Protezione civile sono 557. Gli edifici distrutti o danneggiati sono cinque, tre case e due unità produttive.

Sette sono le provinciali interrotte di cui due in due punti, sei invece le strade comunali inghiottite dalle frane e alle quali non c'è al momento alternativa, sei dunque le località isolate per l'interruzione della viabilità comunale: Lasagnana (Tizzano Val Parma), totale nove persone con minori e anziani; Malora (Neviano degli Arduini), due abitazioni raggiungibili solo a piedi; Guardasone (Traversetolo), un'abitazione (Strada dei Laghi); Trinzola di Castione Baratti (Traversetolo) (dieci seconde case e quattro residenti); Case Prinzera (Fornovo di Taro), Bersatico (Lesignano de' Bagni). Oggi continuano gli incontri e i sopralluoghi con tecnici ed esperti, per valutare le situazioni di dissesto a partire dalle criticità di Capriglio e Boschetto. A Signatico la situazione è in miglioramento.



Nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio nelle zone maggiormente critiche del territorio è arrivato con alcuni collaboratori, per un sopralluogo, Nicola Casagli, docente di Scienze della terra all'Università di Firenze, centro di competenza per il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Casagli è arrivato nel Parmense per conto del Dipartimento nazionale e dell'Agenzia regionale di Protezione civile. Triplice lo scopo del sopralluogo: valutare le influenze dei movimenti franosi sugli edifici, l'evoluzione dei movimenti e gli impatti sui corsi d'acqua. La situazione più difficile a Capriglio: "Si è rimobilizzata una frana di grandi dimensioni che ha prodotto danni a beni immobili ed edifici. Ora dobbiamo valutare la possibile evoluzione sia a monte che sui lati, e le possibili influenze sul corso d'acqua per prevedere eventuali sbarramenti o occlusioni. Sono frane in movimento che noi geologi chiamiamo 'lente', si stanno muovendo di circa due metri al giorno e questo durerà per diverse settimane. E' una frana di grandi dimensioni, una delle più grandi che ho visto negli ultimi anni", ha detto Casagli. Il lavoro proseguirà con una verifica delle abitazioni interessate e lo studio delle mappe.