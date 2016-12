Reggio Emilia, nonna hacker deruba operaio

foto Afp

11:32

- Gli hacker non hanno età. Della loro schiera fa parte anche una pensionata 60enne veneta che è riuscita a decodificare la carta di credito di un operaio di Collagna, nel Reggiano, prelevando alcune centinaia di euro. Il denaro finiva poi sul suo conto postale in rosso. Inizialmente l'anziana, una vecchia conoscenza dei carabinieri, ha respinto le accuse. Ma è stata infine denunciata per frode informatica.