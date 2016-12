Crisi, tre suicidi in un solo giorno

foto Ansa 14:59 - Ancora suicidi causati dalla crisi economica che attanaglia il Paese. In Sardegna, pochi giorni fa, ora tocca al Piemonte, all'Emilia e al Lazio. Un grossista di ortofrutta di 62 anni di Torino si è ucciso sparandosi un colpo di fucile alla gola. Una donna di 55 anni, di Bologna, si è suicidata gettandosi in mare nel Pesarese. Infine ad Isola del Liri, nel Frusinate, è stato trovato impiccato un uomo di trentotto anni, disoccupato da mesi. - Ancora suicidi causati dalla crisi economica che attanaglia il Paese. In Sardegna, pochi giorni fa, ora tocca al Piemonte, all'Emilia e al Lazio. Un grossista di ortofrutta di 62 anni di Torino si è ucciso sparandosi un colpo di fucile alla gola. Una donna di 55 anni, di Bologna, si è suicidata gettandosi in mare nel Pesarese. Infine ad Isola del Liri, nel Frusinate, è stato trovato impiccato un uomo di trentotto anni, disoccupato da mesi.

A Bologna, la 55enne ha lasciato delle lettera di addio nell'auto, parcheggiata vicino alla spiaggia di Vallugola, a Gabicce Mare, in cui chiede scusa per il suo gesto disperandosi per la mancanza di lavoro. Sul molo sono stati trovati dei barbiturici e una bottiglia di liquore. Tutto lascia pensare che la donna , disoccupata, si sia gettata dal porto di Vallugola. La sua Smart è stata trovata parcheggiata nelle vicinanze.



Un grossista di ortofrutta di 62 anni di Torino si è invece ucciso sparandosi un colpo di fucile alla gola. La convivente, che era in casa con lui, ha raccontato alla polizia che l'uomo aveva manifestato da tempo il proposito di togliersi la vita perché sommerso dai debiti e non sapeva più come proseguire nella sua attività lavorativa. Dopo avere minacciato nuovamente di uccidersi, ha pulito l'arma regolarmente registrata, si è steso sul letto e si è sparato.



Dietro il suicidio ci sarebbe anche un debito con il fisco, decine di migliaia di euro. "Diceva che non ce la faceva più, che voleva farla finita", ha raccontato la compagna alla polizia, intervenuta sul posto. Il suicidio si è consumato a poche ore dal grido dall'allarme lanciato da Confindustria proprio a Torino.



Infine, triste epilogo di questo bollettino di disperazione, ad Isola del Liri, in via Roma, nel Frusinate, è stato trovato impiccato un uomo di trentotto anni, disoccupato da tre mesi con moglie e figlio di pochi mesi a carico. Le ragioni del suicidio sono state spiegate in un biglietto. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sora.